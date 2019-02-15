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Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России

Политика

Такие «недружественные проявления» с повестки дня «никуда не делись»

Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 15 февраля 2019, 12:59 — REGNUM  России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям. Такое заявление журналистам сделала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не будем обманываться», — посоветовал официальный представитель Кремля. — Есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий».

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По его словам, такие «недружественные проявления» с повестки дня «никуда не делись». Песков отметил, что американские законодатели могут и не разбираться во всех нюансах, однако, по его словам, цели, преследуемые санкциями, «скорее связанны с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний и их, американской продукции».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о новых санкциях против России. Предполагается целый спектр санкций против тех, кто способствовал «вмешательству в выборы США». Ограничительные меры коснутся банковского и энергетического секторов России, а также российского госдолга.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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