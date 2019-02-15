Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России

Москва, , 12:59 — REGNUM России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям. Такое заявление журналистам сделала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не будем обманываться», — посоветовал официальный представитель Кремля. — Есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий».

Читайте также: В Сенате США смягчили законопроект об антироссийских санкциях

По его словам, такие «недружественные проявления» с повестки дня «никуда не делись». Песков отметил, что американские законодатели могут и не разбираться во всех нюансах, однако, по его словам, цели, преследуемые санкциями, «скорее связанны с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний и их, американской продукции».

Ранее в сюжете: Песков о санкциях США: «Выздоровления» от русофобии не наблюдается

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о новых санкциях против России. Предполагается целый спектр санкций против тех, кто способствовал «вмешательству в выборы США». Ограничительные меры коснутся банковского и энергетического секторов России, а также российского госдолга.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Санкции США не смогут капитально навредить экономике России