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Глава правительства Афганистана: лидеры талибов* скрываются в Пакистане

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Абдулла Абдулла считает, что Пакистан, пригласив группировку на переговоры, стремится убедить всех, что лидеры движения не укрываются на его территории

Кабул, 15 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  14 февраля в ходе своего выступления перед журналистами главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются на территории Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в связи с предстоящей встречей между официальными лицами Исламабада и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Встреча пройдёт 18 февраля на территории Пакистана по инициативе этой страны.

Абдулла Абдулла считает, что, пригласив талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламабад хочет показать, что группировка не базируется на территории Пакистана, и, соответственно, представителям движения придется совершить визит в эту страну.

Главное исполнительное лицо уверен, что лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются на территории Пакистана, и если Исламабад хочет дать какие-либо рекомендации, то он может связаться с представителями руководством группировки в любой момент.

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Зарубежная хроника
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