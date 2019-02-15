Глава правительства Афганистана: лидеры талибов* скрываются в Пакистане

Кабул, , 14:30 — REGNUM 14 февраля в ходе своего выступления перед журналистами главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются на территории Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в связи с предстоящей встречей между официальными лицами Исламабада и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Встреча пройдёт 18 февраля на территории Пакистана по инициативе этой страны.

Абдулла Абдулла считает, что, пригласив талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламабад хочет показать, что группировка не базируется на территории Пакистана, и, соответственно, представителям движения придется совершить визит в эту страну.

Главное исполнительное лицо уверен, что лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются на территории Пакистана, и если Исламабад хочет дать какие-либо рекомендации, то он может связаться с представителями руководством группировки в любой момент.