Генсек НАТО: решение о выводе войск из Афганистана ещё не принято

Кабул, , 17:05 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по выводу войск из Афганистана еще не принято.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе своего выступления перед журналистами перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что организация поддерживает усилия, направленные на установление мира в Афганистане, и находится в постоянном контакте со специальным представителем США по вопросам национального примирения в Афганистане.

Йенс Столтенберг добавил, что целью НАТО является не постоянное пребывание в Афганистане, а борьба с терроризмом и оказание необходимой помощи Национальной армии Афганистана в сфере подготовки кадров с той целью, чтобы силы безопасности могли обеспечить порядок и стабильность в стране.

Генеральный секретарь НАТО также сказал, что он хотел бы поблагодарить президента Афганистана Ашрафа Гани за его инициативы и проявленное лидерство в ходе мирного процесса.