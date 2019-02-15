Председатель парламента Ирана: ракеты служат безопасности государства

Тегеран, , 14:43 — REGNUM Председатель Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани, выступая в парламенте Японии по ракетной проблематике, заявил, что ракетное вооружение Ирана — сугубо внутреннее дело страны. Ракеты служат на благо безопасности государства, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

По словам политика, ракетный потенциал Ирана, помимо обеспечения мира внутри страны, способствует установлению безопасности в одном из самых напряженных регионов мира — на Ближнем Востоке.

Комментируя антииранский саммит в Варшаве, политик отметил, что он изначально был обречен на провал. Во встрече не принял участие ни один известный политик, при этом Палестина, являвшаяся основной повесткой дня, не делегировала своего представителя.

Объединение Израиля с арабскими странами против Ирана, по мнению Али Лариджани, будет убыточным для всех, потому что сионистский режим ненавидит мусульманский мир, в связи с чем прочного союза не получится.