СМИ: у США есть план по подрыву ракетной промышленности Ирана

Тегеран, , 14:17 — REGNUM Американское издание New York Times рассказало о планах правительства США подорвать ракетную промышленность Ирана, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам иранского издания, план саботажа в аэрокосмической отрасли Ирана был разработан еще при Джордже Буше-младшем, однако стал активно реализовываться только при президенте США Дональде Трампе. Суть плана состоит в добавлении дефектных компонентов в цепочку поставок деталей для иранских ракет.

Тем не менее, отследить успех реализации этой стратегии, как например, в Северной Корее, невозможно, ввиду географических условий Ирана.

Издание отмечает, что США при любом ракетном испытании исламской республики заявляют о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН №1929. Эти обвинения являются необоснованными ввиду полной законности иранской ракетной программы.