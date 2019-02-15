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СМИ: у США есть план по подрыву ракетной промышленности Ирана

Политика

План саботажа аэрокосмической отрасли Ирана был разработан еще при Джордже Буше-младшем, однако стал активно реализовываться только при Дональде Трампе

Тегеран, 15 февраля 2019, 14:17 — REGNUM  Американское издание New York Times рассказало о планах правительства США подорвать ракетную промышленность Ирана, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам иранского издания, план саботажа в аэрокосмической отрасли Ирана был разработан еще при Джордже Буше-младшем, однако стал активно реализовываться только при президенте США Дональде Трампе. Суть плана состоит в добавлении дефектных компонентов в цепочку поставок деталей для иранских ракет.

Тем не менее, отследить успех реализации этой стратегии, как например, в Северной Корее, невозможно, ввиду географических условий Ирана.

Издание отмечает, что США при любом ракетном испытании исламской республики заявляют о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН №1929. Эти обвинения являются необоснованными ввиду полной законности иранской ракетной программы.

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Зарубежная хроника
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