Песков прокомментировал «появление» нового фигуранта в «деле Скрипалей»

Москва, , 12:48 — REGNUM На позицию Москвы никак не повлияет «появление» якобы третьего фигуранта в деле об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Точно так же, как мы (руководство РФ) комментировали сообщения о первом и втором человеке (подозреваемые по «делу Скрипалей»)… — сказал представитель Кремля. — Ничего здесь не меняется, наш подход остаётся прежним».

Напомним, ранее The Daily Telegraph со ссылкой на свои «источники» сообщило, что сразу три человека могли участвовать в «отравлении Скрипалей» в Солсбери.

Читайте также: Британские СМИ узнали о появлении еще двух «отравителей» Скрипалей