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Песков прокомментировал «появление» нового фигуранта в «деле Скрипалей»

Политика

«Наш подход остаётся прежним»

Песков прокомментировал «появление» нового фигуранта в «деле Скрипалей»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 15 февраля 2019, 12:48 — REGNUM  На позицию Москвы никак не повлияет «появление» якобы третьего фигуранта в деле об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Точно так же, как мы (руководство РФ) комментировали сообщения о первом и втором человеке (подозреваемые по «делу Скрипалей»)… — сказал представитель Кремля. — Ничего здесь не меняется, наш подход остаётся прежним».

Напомним, ранее The Daily Telegraph со ссылкой на свои «источники» сообщило, что сразу три человека могли участвовать в «отравлении Скрипалей» в Солсбери.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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