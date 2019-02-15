Непримиримость демократов не оставила Трампу выбора — сенатор Тед Круз

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM сенатор-республиканец Тед Круз, один из претендентов на президентское кресло на прошлых выборах. Выступая в твиттере 15 февраля на фоне анонсирования планов Дональда Трампа «принять исполнительные меры, в том числе объявить чрезвычайную ситуацию» для финансирования строительства пограничной стены, Круз пишет:

«Я буду ждать, чтобы увидеть, какой конкретный курс действий президент преследует и какие юридические основания цитируются в качестве основы для этого. Буду продолжать борьбу, чтобы обезопасить нашу южную границу; непримиримость демократов не оставила президенту иного выбора, кроме как принять исполнительные меры.

Американский народ дал Конгрессу четкий мандат: обезопасить границу и построить стену. Это важнейшие приоритеты — для Техаса и страны. К сожалению, [предложенный президенту] законопроект является плохой сделкой, и не в состоянии отразить эти приоритеты, он недостаточен для того, чтобы обезопасить границу. Этот законопроект не выполняет обещаний, которые мы дали американскому народу, чтобы обеспечить безопасность наших сообществ.

Вашингтонские демократы не хотят обеспечить безопасность границы, но техасцы и [остальные] американцы — хотят. Я уже давно призвал к строительству стены в качестве необходимого шага в прекращении потока нелегальной иммиграции в нашу страну и защищая нашу границу».

Как сообщало, демократы Конгресса выступили с резкой критикой намерений Трампа относительно ЧС, эта мера называется демократами абсурдной, незаконной и необоснованной. По словам конгрессмена Джона Гараменди, «он не может бросить вызов Конституции и установить себя в качестве имперского президента».

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