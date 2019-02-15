Группировка Сарая аль-Аштар: в Бахрейне планируются новые теракты

Манама, , 16:45 — REGNUM 14 февраля группировка Сарая аль-Аштар, признанная в ряде стран террористической и замеченная в связях с Ираном, заявила о новых планирующихся атаках в Королевстве Бахрейн. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, основными целями террористов станут британские и американские объекты на территории страны.

Сарая аль-Аштар обвинила разведывательные силы Великобритании и США в попытках участия в политической жизни королевства и контролировать династию Халифа в управлении государством. «Таким образом, действия с вашей стороны превращают вас в «законную мишень» наших будущих атак», — заявили представители группировки, обращаясь к Великобритании и США.

Группировка также обвинила режим Халифа в сотрудничестве с сионистами, чьи объекты тоже станут мишенью террористических атак со стороны Сарая аль-Аштар.