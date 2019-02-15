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Группировка Сарая аль-Аштар: в Бахрейне планируются новые теракты

Политика

Террористическая группировка, замеченная в связях с Ираном, заявила о новых планирующихся атаках в Бахрейне

Манама, 15 февраля 2019, 16:45 — REGNUM  14 февраля группировка Сарая аль-Аштар, признанная в ряде стран террористической и замеченная в связях с Ираном, заявила о новых планирующихся атаках в Королевстве Бахрейн. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, основными целями террористов станут британские и американские объекты на территории страны.

Сарая аль-Аштар обвинила разведывательные силы Великобритании и США в попытках участия в политической жизни королевства и контролировать династию Халифа в управлении государством. «Таким образом, действия с вашей стороны превращают вас в «законную мишень» наших будущих атак», — заявили представители группировки, обращаясь к Великобритании и США.

Группировка также обвинила режим Халифа в сотрудничестве с сионистами, чьи объекты тоже станут мишенью террористических атак со стороны Сарая аль-Аштар.

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Зарубежная хроника
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