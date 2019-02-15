Al Jazeera: Турция должна согласовать с Сирией создание зон безопасности

Дамаск, , 15:51 — REGNUM 14 февраля Россия заявила о том, что Турция «не имеет никакого права» создавать «зоны безопасности» в Сирии, пока страна не придет к согласию об условиях их создания с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное заявление было сделано во время трехстороннего саммита по Сирии в Сочи, в работе которого приняли участие Россия, Турция и Иран.

Саммит проходил на одном из курортов города Сочи, где три президента Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсуждали будущее Сирии.

Каждая из трех стран располагает наземные войсками в Сирии, которые работали под общим началом, несмотря на наличие разногласий, а также различий в приоритетах и интересах.

Источник добавляет, что решение Дональда Трампа по выводу войск из Сирии привело к появлению новых противоречий в позициях Москвы и Анкары по Сирии.