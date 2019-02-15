Пятница, 15 Февраля 2019 года
15:52:05 МСК

Al Jazeera: Турция должна согласовать с Сирией создание зон безопасности

Политика

Россия заявила о том, что Турция «не имеет права» создавать «зоны безопасности» в Сирии, пока не получит на то разрешение от президента страны

Дамаск, 15 февраля 2019, 15:51 — REGNUM  14 февраля Россия заявила о том, что Турция «не имеет никакого права» создавать «зоны безопасности» в Сирии, пока страна не придет к согласию об условиях их создания с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное заявление было сделано во время трехстороннего саммита по Сирии в Сочи, в работе которого приняли участие Россия, Турция и Иран.

Саммит проходил на одном из курортов города Сочи, где три президента Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсуждали будущее Сирии.

Каждая из трех стран располагает наземные войсками в Сирии, которые работали под общим началом, несмотря на наличие разногласий, а также различий в приоритетах и интересах.

Источник добавляет, что решение Дональда Трампа по выводу войск из Сирии привело к появлению новых противоречий в позициях Москвы и Анкары по Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить