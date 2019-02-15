МИД Швеции: демократия в Европе под угрозой

Стокгольм, , 14:20 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции, Маргот Вальстрём, представила шведскому парламенту, риксдагу, новую Декларацию внешней политики государства. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT. Наибольшее внимание Декларация уделяет вопросам поддержания демократии. Согласно документу, «демократия отступает», и Швеция намерена использовать всё своё влияние для того, чтобы Европа снова вернулась к строгому соблюдению общих демократических принципов. По мнению министра, националисты и экстремисты по всем миру бросают демократии вызов, и для противостояния им необходимо объединять усилия.

— Мы начинаем наступление в защиту демократии, — заявила Вальстрём.

На втором месте в списке приоритетов шведской внешней политики значится содействие установлению мира и безопасности: противодействие терроризму, распространению ядерного оружия и климатическим изменениям. Кроме того, Швеция продолжит поддерживать развитие феминизма. Особое место в Декларации получило ухудшение отношений Швеции с Израилем.

Декларация внешней политики Швеции публикуется в первых числах каждого года как основной документ, декларирующий принципы и стремления государства в сфере внешней политики. В этом году документ был выпущен значительно позже из-за острого внутриполитического кризиса.