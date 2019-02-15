Пятница, 15 Февраля 2019 года
16:47:25 МСК

Оппозиция Бангладеш: выборы 30 декабря – полный фарс

Политика

Глава блока оппозиционных партий Бангладеш считает прошедшие 30 декабря 2018 г. национальные выборы «аферой» и «фарсом»

Дакка, 15 февраля 2019, 16:47 — REGNUM  Лидер оппозиционного блока Единый народный фронт (ЕНФ) доктор Камал Хоссейн утверждает, что прошедшие недавно в стране выборы — это «полный фарс». По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», эти слова глава ЕНФ и председатель оппозиционной партии Народный форум произнес перед собравшимися почтить память ушедшего из жизни сына пятого премьер-министра Пакистана.

Как заявил Камал Хоссейн, один из лидеров правящей партии Авами лиг на следующий же день после выборов (то есть еще до объявления окончательных результатов) сказал: «Мы будем править еще пять лет». Тем самым, уверен лидер ЕНФ, правящая партия «просто оскорбила 160 миллионов людей», потому как заявила о своей победе еще до объявления результатов выборов. «Нельзя с этим мириться», говорит Камал Хоссейн.

По словам оппозиционного лидера, политика в настоящее время «превратилась в бизнес», ведь, по мнению Камала Хоссейна, политики продают и покупают кандидатские удостоверения, не гнушаются любыми средствами для достижения своей цели. «Бангладешской политике пришёл конец», считает глава ЕНФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить