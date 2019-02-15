Оппозиция Бангладеш: выборы 30 декабря – полный фарс

Дакка, , 16:47 — REGNUM Лидер оппозиционного блока Единый народный фронт (ЕНФ) доктор Камал Хоссейн утверждает, что прошедшие недавно в стране выборы — это «полный фарс». По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», эти слова глава ЕНФ и председатель оппозиционной партии Народный форум произнес перед собравшимися почтить память ушедшего из жизни сына пятого премьер-министра Пакистана.

Как заявил Камал Хоссейн, один из лидеров правящей партии Авами лиг на следующий же день после выборов (то есть еще до объявления окончательных результатов) сказал: «Мы будем править еще пять лет». Тем самым, уверен лидер ЕНФ, правящая партия «просто оскорбила 160 миллионов людей», потому как заявила о своей победе еще до объявления результатов выборов. «Нельзя с этим мириться», говорит Камал Хоссейн.

По словам оппозиционного лидера, политика в настоящее время «превратилась в бизнес», ведь, по мнению Камала Хоссейна, политики продают и покупают кандидатские удостоверения, не гнушаются любыми средствами для достижения своей цели. «Бангладешской политике пришёл конец», считает глава ЕНФ.