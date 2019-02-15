Госдума намерена в марте принять закон о наказании для лидеров ОПГ

Москва, , 12:39 — REGNUM Президентский законопроект, позволяющий привлекать к повышенной уголовной ответственности лидеров преступных сообществ (ОПГ), Госдума может принять в третьем чтении в марте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Комитет будет рекомендовать рассмотреть законопроект в первом чтении уже не следующей неделе, а принять в окончательном третьем чтении — в марте 2019 г., отметил парламентарий.

Изменения, инициированные президентом, значительно расширяют возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, подчеркнул депутат.

По действующему законодательству криминальные авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, поскольку доказать их причастность к совершаемым преступлениям практически невозможно. Однако именно они поддерживают жизнеспособность преступных сообществ, следят за «порядком» в преступном мире, обеспечивают нужные связи и условия для совершения преступлений.

«Следственные органы, даже располагая информацией об их противоправной деятельности, не имеют достаточных инструментов для привлечения к уголовной ответственности. Благодаря предложенным поправкам в УК РФ эта ситуация изменится», — пояснил Крашенинников.

Отметим, что законопроект также дополняет условия освобождения от уголовной ответственности. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в преступном сообществе и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.

Согласно законопроекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящемся собрании организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности, указал глава комитета Госдумы.

Максимальное наказание для лидеров ОПГ, согласно предлагаемым изменениям, предполагает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

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