В Кремле прокомментировали эпизод с «травмой» Путина

Москва, , 12:38 — REGNUM В ходе тренировки по дзюдо в Сочи президент России Владимир Путин слегка травмировал палец, однако продолжил тренироваться с дзюдоистами и на текущий час чувствует себя прекрасно. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, произошедшее не является серьезной травмой, скорее, это ушиб, произошедший во время одного из захватов. Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин намерен после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поиграть в хоккей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где посетил центр спортивной подготовки «Юг-спорт» и пообщался с представителями сборных России по боксу, борьбе и дзюдо. Позднее глава Российского государства сам вышел на татами и принял участие в тренировке борцов.

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