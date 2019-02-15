Президент Израиля отказался снять судимость с экс-министра труда

Иерусалим, , 14:38 — REGNUM 14 февраля президент Израиля Реувен Ривлин отклонил просьбу бывшего министра труда и благосостояния Шломо Бенизри о снятии с него судимости. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, политик провел за решеткой 2,5 года по обвинению в коррупции.

Известно, что экс-министр пытался добиться удаления записи об уголовном наказании из его личного дела. В канцелярии президента Ривлина отметили, что глава государства рассмотрел заявление Бенизри, однако указанные в просьбе аргументы недостаточны для отступления от положений закона о регистрации уголовных преступлений.

Отмечается, что в 2008 бывший министр был приговорен к 4 годам заключения и крупному штрафу по целому ряду статей, включая взяточничество. Бенизри провел 2,5 года в тюрьме «Маасиягу» в одной камере с бывшим президентом Израиля Моше Кацавом, после чего вышел на свободу.