В Киеве опасаются, что Порошенко «завалит» Мюнхенскую конференцию

Киев, , 12:38 — REGNUM 15−16 февраля президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию для участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает официальный сайт главы украинского государства, Порошенко выступит в рамках сессии на тему «Безопасность в восточной Европе» и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В свою очередь депутат «Оппозиционной платформа — За жизнь» Юрий Мирошниченко прогнозирует, что украинская делегация традиционно поднимет вопрос Крыма и Донбасса.

«Украина может выполнить свою задачу на этой конференции — поставить проблему Донбасса, Крыма и формировать поддержку со стороны наших западных партнеров… Мы должны сформулировать не только свое видение ситуации, но и предложить реалистические сценарии решения проблемы Крыма, в первую очередь решения проблемы Донбасса», — сказал Мирошниченко 15 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Киев «не разработал план противодействия военным провокациям в Черноморско-Азовском бассейне».

«Сегодняшний конфликт в Украине может стать началом большого противостояния на европейском континенте. Нам не стоит привлекать внимание к опасности таких инцидентов как в Керченском проливе, все это и так осознают. Мы должны быть активны в вопросе как действовать? Мы не первые кто столкнулся с подобными проблемами. Мы имеем целый ряд рецептов, стандартов, международно-правовых актов, которые регулируют действия стран в таких случаях. Из всего того набора инструментов мы должны были сформулировать четкий план, согласовать его с ОБСЕ, привлечь США и европейских партнеров. И единой позицией продвигать его через площадку Мюнхенской конференции, через ООН и т.д. Таким образом, мы бы формировали свою повестку дня развязывания проблемы войны», — добавил Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что в конференции примет участие министр иностранных дел Павел Климкин.

«Ожидается большое количество мировых лидеров стран, с которыми будут проведены переговоры. Мы надеемся, что удастся обсудить это с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Мы надеемся, что состоится ряд встреч с американской стороной», — сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Порошенко заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности обнародует доказательства вмешательства России в украинские выборы. По его словам, в этом году на выборах Украина может столкнуться с реваншизмом и вмешательством России в избирательный процесс.

«Часть информации о вмешательстве России я обнародую во время Мюнхенского форума по безопасности», — пообещал Порошенко.

Он также считает, что Кремль всё ещё хочет заблокировать движение Украины на Запад и вернуть Киев в сферу своего влияния.