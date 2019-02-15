Пятница, 15 Февраля 2019 года
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В Кремле прокомментировали сообщения о планах Японии отменить визы для РФ

Политика

«Это не было частью прошедших переговоров»

Москва, 15 февраля 2019, 12:37 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров не обсуждали тему отмены виз, заявил 15 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не было частью прошедших переговоров», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, добавил представитель Кремля, тема отмены виз регулярно фигурирует на повестке переговоров с различными государствами.

Напомним, ранее японская газета Sankei со ссылкой на источник сообщила, что граждане России, возможно, в скором времени могут посещать Японию без оформления визы. Такой вариант в настоящее время прорабатывает японское правительство, отметила газета.

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Внешняя политика России
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