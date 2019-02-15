Арестованные в Южной Корее активы японской Nippon Steel могут быть проданы

Токио, , 14:47 — REGNUM 14 февраля южнокорейский адвокат по делу о принудительном труде во времена Второй мировой войны на японских предприятиях намекнул, что, в случае если японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal в последний раз откажется обсуждать дело, то у истцов не останется другого выбора, кроме как конвертировать и продать все южнокорейские активы Nippon Steel.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», адвокат также сообщил, что сторона истцов собирается посетить штаб-квартиру японской компании в конце февраля.

Nippon Steel, при поддержке японского правительства, отказывается реагировать на требования южнокорейской стороны о выплате компенсаций, так как все вопросы, в том числе и о труде военного времени, были урегулированы в 1965 году путем соглашения между двумя странами.