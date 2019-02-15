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Премьер-министр Японии: люди не относятся серьезно к Силам самообороны

Политика

В Японии активно обсуждают речь премьер-министра на съезде правящей Либерально-демократической партии

Токио, 15 февраля 2019, 15:43 — REGNUM  14 февраля японская информационная газета «Токио Симбун» опубликовала выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на 86-м съезде правящей Либерально-демократической партии Японии. Слова премьера вызвали резонанс не только в правительственных кругах, но и в обществе.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Абэ снова затронул тему внесения поправок в японскую конституцию, в частности, в 9-ю пацифистскую статью. Премьер уже который год призывает закрепить Силы самообороны в основополагающем документе страны, где содержится отказ от армии.

«Сейчас набор офицеров для Сил самообороны проходит довольно сложно, и дело не только в низкой рождаемости. Многие муниципалитеты отказываются сотрудничать, не предоставляют списки молодых людей, достигших совершеннолетия и способных помочь стране. По сути, они и не обязаны. Знаете, почему? Потому что существование военных сил не закреплено в нашей Конституции, а значит наши Силы не только не важны, их просто нет. Более того, они антиконституционны. Я хочу это исправить», — заявил премьер.

По мнению Абэ, конституционность Сил самообороны повысит градус ответственности и станет легче набирать людей в армию. «Не надо воевать, надо защищать, особенно в такое непростое время», — добавил премьер-министр.

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Зарубежная хроника
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