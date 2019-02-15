В Марокко отрицают отзыв послов из Саудовской Аравии и ОАЭ

Рабат, , 15:53 — REGNUM Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Насер Бурита опроверг факт отзыва марокканских послов из Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов и заявил, что информация, которую распространил ряд арабских СМИ, является ложной и безосновательной. Бурита сообщил, что послы были вызваны в Рабат с целью проведения встреч и консультаций с руководством Королевства. По информации марокканского новостного агентства Maghreb Arab Press, послы уже вернулись на место своей постоянной работы в Эр-Рияд и Абу-Даби, соответственно.

Глава МИД Марокко отметил, что процедура отзыва посла в Марокко проходит строго в рамках дипломатических норм и традиций, обязательно включая извещение принимающей стороны и разъяснение причин данного шага. Бурита заявил, что сейчас в странах Залива происходит ряд внутренних преобразований, которые требует внимания остальных арабских стран, в том числе и Марокко. По этой причине в Рабат были вызваны дипломаты для проведения ряда встреч и консультации в МИД Марокко.

Руководитель марокканского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна имеет исторически прочные и стабильные отношения с государствами Персидского залива, в особенности с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами.