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«Алмаз-Антей» рассчитывает привлечь новых заказчиков на выставке в Индии

Политика

В Бангалоре российский производитель представит ряд продукции как военного, так и гражданского назначения

Москва, 15 февраля 2019, 12:25 — REGNUM  В рамках выставки AERO INDIA 2019 в Бангалоре представители концерна «Алмаз-Антей» проведут переговоры с потенциальными заказчиками продукции предприятия. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба концерна.

По словам заместителя гендиректора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, участие ВКО «Алмаз-Антей» в международной выставке нацелено как на укрепление международного имиджа производителя, так и на расширение круга возможных заказчиков в странах Юго-Восточной Азии.

Сообщается, что в Бангалоре российский производитель уникальной техники представит ряд продукции как военного, так и гражданского назначения.

В том числе посетители AERO INDIA 2019 смогут ознакомиться с зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф», различными модификациями зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» и другими изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что российско-индийский контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» вступил в силу.

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Военно-промышленный комплекс
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