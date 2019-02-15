«Алмаз-Антей» рассчитывает привлечь новых заказчиков на выставке в Индии

Москва, , 12:25 — REGNUM В рамках выставки AERO INDIA 2019 в Бангалоре представители концерна «Алмаз-Антей» проведут переговоры с потенциальными заказчиками продукции предприятия. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба концерна.

По словам заместителя гендиректора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, участие ВКО «Алмаз-Антей» в международной выставке нацелено как на укрепление международного имиджа производителя, так и на расширение круга возможных заказчиков в странах Юго-Восточной Азии.

Сообщается, что в Бангалоре российский производитель уникальной техники представит ряд продукции как военного, так и гражданского назначения.

В том числе посетители AERO INDIA 2019 смогут ознакомиться с зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф», различными модификациями зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» и другими изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что российско-индийский контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» вступил в силу.

Читайте также: Договор на покупку Индией российских ЗРС С-400 «Триумф» вступил в силу

Читайте ранее в этом сюжете: Индия в срочном порядке закупает российские МиГ-29