Израиль высоко оценил внешнеполитические инициативы Омана в регионе

Маскат, , 16:16 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Алауи на полях Варшавского форума по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al-Arabia» отмечает, что израильский лидер высоко отозвался о внешнеполитическом курсе Омана, нацеленном на достижение безопасности в регионе.

В начале встречи Нетаньяху поблагодарил султана Омана Кабуса бен Саида за смелое решение пригласить израильскую делегацию посетить Султанат. Данное приглашение открывает новые возможности для будущего сотрудничества и является примером другим странам региона, заявил израильский премьер. Кроме того, Нетаньяху выразил благодарность властям Омана «от лица народа Израиля и от лица множества людей на Ближнем Востоке» за ведение открытой внешней политики, которая имеет позитивное влияние на все страны региона, подчеркнув, что данная политика закладывает прочные основы для поддержания мира и безопасности, необходимых для светлого будущего всего региона.

Со своей стороны, бен Алауи отметил, что люди на Ближнем Востоке страдают, потому что все еще находятся в прошлом, однако теперь началась новая эпоха, в которой государствам Ближнего Востока совместно необходимо выработать меры для дальнейшего процветания региона на благо всех народов.

Напомним, ранее Нетаньяху не раз заявлял о начале сближения Израиля со своими арабскими соседями. Эксперты уверены, что Варшавский форум нацелен на формирование нового стратегического регионального союза, направленного против влияния Ирана в регионе Ближнего Востока.