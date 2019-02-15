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США поставили Ливану ракеты с лазерным наведением

Политика

С 2005 года США оказали Ливану военную помощь на общую сумму 2,29 миллиарда долларов

Бейрут, 15 февраля 2019, 12:25 — REGNUM  Посольство США в Бейруте 13 февраля опубликовало сообщение о доставке вооруженным силам Ливана партии ракет с лазерным наведением на сумму 16 миллионов долларов США. Ракеты APKWS — это ключевой компонент вооружения нового ударного самолета A-29 Super Tucano ливанских ВВС.

Американское посольство также подчеркнуло: «Сегодняшняя поставка демонстрирует твердую приверженность правительства США оказанию поддержки ливанским вооруженным силам как единственному законному защитнику Ливана».

Здесь американская дипломатия прозрачно намекает на ливанское шиитское движение «Хезболла», которое тесно связано с Ираном, и, по мнению США, защитником Ливана не является.

С 2005 года США оказали Ливану военную помощь на общую сумму 2,29 миллиарда долларов. Эта страна входит в список из пяти стран, которые получают наибольшую помощь США в оборонной сфере. Ливанские военные оснащены оружием производства США на восемьдесят процентов.

За эти годы на территории США была проведена подготовка 32 тысяч военнослужащих ВС Ливана. Подробный документ о военном сотрудничестве двух стран размещен на сайте американского посольства в Бейруте.

В этом году ВС Ливана по плану должны получить оружие производства США на общую сумму 350 миллионов долларов.

Подобная тесная военная кооперация объясняет двойственную ситуацию в Ливане. Кроме того, это также проясняет, почему ближайший союзник США на Ближнем Востоке Израиль так свободно ведет себя в небе Ливана и наносит оттуда удары по территории Сирии.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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