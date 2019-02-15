Премьер Ливана Харири: правительство должно решить экономические проблемы

Бейрут, , 17:02 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири во время заседания Кабинета министров заявил, что новое правительство Ливана дистанцируется от внешних конфликтов, продолжая придерживаться Устава Лиги арабских государств, при этом проводя независимую внешнюю политику.

Харири отметил, что недавно сформированное правительство Ливана сконцентрируется на решении ряда внутренних проблем в области экономики, основной упор будет сделан на сокращении дефицита государственного бюджета. Ливанское информационное издание «Аль-Ахбар» сообщает, что премьер-министр страны обязался провести ряд незамедлительных преобразований для того, чтобы избежать ухудшения экономической ситуации в Ливане.

В своем выступлении перед членами Кабинета Харири подчеркнул, что деятельность правительства в экономической сфере будет направлена на оптимизацию расходов государственного бюджета. Промежуточной целью данной деятельности является сокращение дефицита бюджета как минимум на 1% от ВВП страны на протяжении следующих пяти лет.

Со своей стороны, партия «Хезболла», имеющая большинство мест в парламенте страны, призвала новое правительство начать переговоры с ливанскими банками по вопросу снижения стоимости обслуживания государственного долга страны.

Напомним, что в Ливане зафиксирован один из самых высоких показателей государственного долга в мире, составляющий порядка 150% от размера экономики страны, а основная часть долга приходится на расходы по его обслуживанию.