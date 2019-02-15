Пятница, 15 Февраля 2019 года
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ЕС внес Саудовскую Аравию в список стран, финансирующих терроризм

Политика

Данный шаг негативно повлияет на развитие экономических связей между Союзом и КСА

Эр-Рияд, 15 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  Европейская комиссия сообщила о включении Королевства Саудовская Аравия в «черный список» стран, представляющих угрозу ЕС, по обвинению властей КСА в отмывании денежных средств и финансировании терроризма. На данный момент в данный перечень входят 23 страны. Саудовское информационное агентство SPA отмечает, что ряд европейских стран выступали против занесения КСА в «черный список», выражая опасения по поводу будущих экономических связей с одним из лидеров арабского мира.

Сообщается, что 28 государств-членов ЕС вправе отменить данное решение Европейской комиссии, для этого им необходимо добиться получения абсолютного большинства голосов стран Союза. Однако европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова на встрече с журналистами заявила, что государства-члены не будут возражать против занесения Саудовской Аравии в «черный список» стран.

Включение Королевства в черный список негативно скажется на авторитете страны на международной арене, в особенности, могут пострадать финансовые двусторонние проекты. Кроме того, основной удар может прийтись на торгово-экономические отношения КСА со странами Союза, включая сферу инвестиций и банковское дело.

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Зарубежная хроника
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