ЕС внес Саудовскую Аравию в список стран, финансирующих терроризм

Эр-Рияд, , 14:49 — REGNUM Европейская комиссия сообщила о включении Королевства Саудовская Аравия в «черный список» стран, представляющих угрозу ЕС, по обвинению властей КСА в отмывании денежных средств и финансировании терроризма. На данный момент в данный перечень входят 23 страны. Саудовское информационное агентство SPA отмечает, что ряд европейских стран выступали против занесения КСА в «черный список», выражая опасения по поводу будущих экономических связей с одним из лидеров арабского мира.

Сообщается, что 28 государств-членов ЕС вправе отменить данное решение Европейской комиссии, для этого им необходимо добиться получения абсолютного большинства голосов стран Союза. Однако европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова на встрече с журналистами заявила, что государства-члены не будут возражать против занесения Саудовской Аравии в «черный список» стран.

Включение Королевства в черный список негативно скажется на авторитете страны на международной арене, в особенности, могут пострадать финансовые двусторонние проекты. Кроме того, основной удар может прийтись на торгово-экономические отношения КСА со странами Союза, включая сферу инвестиций и банковское дело.