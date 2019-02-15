Палестина: Вашингтон угрожает банкам за сотрудничество с администрацией

Рамалла , , 15:12 — REGNUM Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что США оказывают давление на арабские страны, а также угрожают банкам и международным институтам за оказание финансовой помощи или сотрудничество с Палестинской администрацией, сообщает новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат».

«Соединенные Штаты оказывают давление на арабские страны всеми средствами, чтобы прекратить финансовую поддержку нашего народа», — добавил министр. Он также отметил, что палестинское руководство «отслеживает новые попытки Америки установить финансовую блокаду Палестины и рассматривает возможность подачи судебных исков против США».

Ранее секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат заявил, что международные финансовые институты по просьбе США стали отказывать в проведении финансовых трансфертов Палестине.

Согласно информации представителей Палестинской администрации, США помешали траншу в 10 миллионов долларов в пользу Палестины из Ирака. Деньги были сначала переведены на счета Лиги арабских государств, однако их дальнейшая передача Палестине не была осуществлена из-за отказа банка проводить операцию.