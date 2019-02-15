В Варшаве состоялась встреча «врагов Ирана»

Варшава, , 12:18 — REGNUM Эксперты подводят итоги состоявшей в Варшаве 13 — 14 февраля международной конференции на высшем уровне «Мир и безопасность на Ближнем Востоке». В конференции приняли участие главы и представители дипломатических ведомств 60 государств.

Форум назвали «съездом врагов Ирана», поскольку США планировали рассматривать исключительно проблемы Ирана. Правда, польская сторона, выступившая вместе с Вашингтоном в роли организатора конференции, обозначала себя нейтральным посредником на этом форуме. «Польша хочет быть нейтральным посредником, который позволяет обмен мнениями, при условии принятия общих целей и ценностей», — отметил президент этой страны Анджей Дуда. Но почему выбрана Варшава? Почему не Брюссель, не Лондон, не Париж? Потому, что сегодня правое правительство Польши (пожалуй, единственное из всех европейских) избрало политику безоговорочной поддержки курса США и Израиля в отношении Ирана.

Выступая на форуме, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал создать с арабскими странами альянс против Ирана. Он назвал «историческим переломным моментом» уже то обстоятельство, что глава израильского правительства совместно с министрами иностранных дел ведущих арабских стран выступает «с необычной твердостью, ясностью и единством в отношении общей угрозы иранского режима».

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призывал участников конференции к совместной работе в интересах безопасности в регионе. Он назвал Иран, события в Йемене и израильско-палестинский конфликт основными проблемами, «которые ни одна страна не способна решить в одиночку.»

Напомним, все предыдущие попытки США и Израиля собрать новую широкую антииранскую коалиция не достигали успеха, а сейчас большинство стран ЕС не поддерживают выход США из иранской ядерной сделки. И, несмотря на выкручивание рук на целой серии переговоров, на мощнейшее давление администрации Трампа, Лондон, Берлин и Париж разработали механизм преодоления санкций США против ИРИ, создав зарегистрированную недавно в Европе целевую компанию INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), которая должна создать платежный канал для расчетов с Тегераном. Таким образом конференция в Варшаве «Мир и безопасность на Ближнем Востоке» не стала судьбоносной для Ближнего Востока и не решила вопрос о мире и безопасности в этом регионе. В то же время результаты дискуссий и дебатов на конференции демонстрируют расклад антииранских, проиранских и нейтральных сил среди участников этой встречи.