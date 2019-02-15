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Глава Пентагона посетил Ирак для обсуждения присутствия войск США в стране

Политика

Визит состоялся на фоне публичного недовольства иракских властей заявлениями Дональда Трампа о его желании использовать американские войска в Ираке для наблюдения за действиями Ирана

Глава Пентагона посетил Ирак для обсуждения присутствия войск США в стране
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Багдад, 15 февраля 2019, 16:34 — REGNUM  Патрик Шэнахен, временно исполняющий обязанности министра обороны США, посетил Ирак с незапланированным визитом для проведения переговоров о продолжении присутствия американского контингента в арабской стране. Об этом сообщает медиакорпорация со штаб-квартирой в Дохе Al Jazeera.

Временный глава Пентагона встретился с премьер-министром Ирака Абдулом Махди. На встрече были обсуждены недавние заявлениями Дональда Трампа, которые вызвали беспокойство у иракского правительства, политическая обстановка в Ираке, а также другие факторы, которые необходимо учесть США в своем внешнеполитическом планировании в регионе.

Одной из главных тем стал вывод американских войск с территории Сирии.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить войска США на иракской авиабазе Айн аль-Асад для наблюдения за действиями Ирана, чем вызвал значительное недовольство в Багдаде.

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Зарубежная хроника
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