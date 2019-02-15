Успех Индонезии в сфере сельского хозяйства оценили в Риме — СМИ

Рим, , 12:18 — REGNUM Президент международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Жильбер Унгбо высоко оценил успех правительства Индонезии в реализации сельскохозяйственных программ, сообщает Antaranews.

«Развитие осуществляется интегрировано между секторами социального и экономического развития», — заявил он после выступления министра сельского хозяйства, развития неблагополучных регионов и переселения Индонезии Эко Путро Санджо в Риме (Италия).

На 42-м форуме совета управляющих МФСР, который состоялся в Риме 14−15 февраля, делегаты обсудили как международный фонд работает над развитием сетей сельскохозяйственного бизнеса, которые играют важную роль в вопросах развития.

Напомним, главная цель международной организации (МФСР) — ликвидация сельской бедности в развивающихся странах.

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