Как к Петру Порошенко «заходят с тыла»

Марьян Сидорив, , 12:17 — REGNUM

Пока украинский президент изнемогает на фронтах виртуальной войны с Россией, в тылу у него происходят совсем недружелюбные движения.

Ведь вся политическая идеология украинской власти последних пяти лет густо замешана на русофобских и националистических лозунгах. И было бы совершенно естественно, если бы тыл президента «прикрывали» националисты-радикалы, получившие, пусти и декларативно, ту гражданскую атмосферу в стране, которую они пестовали со времен Дмитрия Донцова (теоретик и автор официальной идеологии украинского этнического национализма, изложенной в 1926 году в книге «Национализм»).

Однако 24−26 мая в Праге (Чехия) прошел «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК), в котором, по мнению организаторов, «приняли участие украинцы со всей Украины прежде всего, а также представители украинской диаспоры, проживающих за рубежом. На конгресс имели возможность приехать все желающие украинцы». Правда, количество участников (делегатами их назвать нельзя) точно неизвестно, а сами «чешские украинцы» его не особо-то и заметили, по оценке Богдана Райчинца — главы крупнейшей в Чехии организации «Украинская инициатива в Чешской Республике».

Но ведь это и не важно: за 120 лет до этого, в 1898 году в Минске собралось всего девять человек, а какой результат! Из провозглашенной там «Российской социал-демократической рабочей партии» последовательно выросли РСДРП (б), ВКП (б), КПСС.

Важны декларации конгресса. А они, ух, как круты:

— Верховная рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (вместе с военной) и МВД Украины нелегитимные и преступные организации;

— «ПНУК» является легитимным законодательным органом власти Украины;

— судебной ветвью власти является создаваемый «Украинский народный трибунал»;

— для выполнения приговоров «Украинского народного трибунала» создана собственная спецслужба — «Тайная экзекьюта»;

— провозглашено создание парамилитарной структуры «Украинская народная армия» с целью «силового захвата административных зданий органов власти Украины и должностных лиц, которые их возглавляют».

И для подтверждения серьезности своих намерений ПНУК демонстративно принял «Обращение первого Национального украинского конгресса к 115-м Конгрессу Соединенных Штатов Америки и правительствам демократических стран мира». И, кстати, некоторые из тезисов этого обращения у меня, как у гражданина Украины, отрицательных эмоций совершенно не вызывают: «После Революции достоинства 2013−2014 годов украинский народ не получил фактического улучшения уровня жизни, защиты прав человека и установления справедливой законности своего повседневной жизни».

Однако украинское (как и американское) информационное поле этого события не заметило. И не замечало, пока совершенно внезапно, 3 января, Служба безопасности Украины (СБУ) не заявила, что проводит расследование относительно проведения «Первого национального украинского конгресса» и создания «Украинской народной армии» в Праге как попытки захвата власти.

То есть украинские «чекисты» спохватились только спустя семь месяцев. Спохватились… и все! Кроме обращения в суд с ходатайством о проведении судебно-лингвистической экспертизы — НИЧЕГО. Как «ничего» и со стороны ПНУК. Даже своего кандидата в президенты, как обещали на конгрессе, они не выдвинули. Правда предлагаемый «кандидат» был еще тот — Иван Бубенчик, снайпер Майдана, «на камеру» признавшийся в убийстве двух бойцов спецназа МВД.

Все это подводит к выводу, что сам ПНУК — это тактическая заготовка «на будущее» в исполнении президентской администрации, а заявление СБУ о «попытке узурпации» — это любимое оружие любой власти: намек (мессидж) политическим конкурентам о возможности использования в отношении них репрессивных силовых методов.

Потому что радикальные националисты — это безусловные противники президента Порошенко на грядущих выборах. И противники своеобразные.

Да, их немного и их электоральная история откровенно уныла. На президентских выборах 2014 года лидеры национал-радикалов (Олег Тягнибок, «Свобода», и Дмитрий Ярош, «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили 1,86% «на двоих», заняв десятое и одиннадцатое место соответственно.

На парламентских выборах того же года радикальные националисты Тягнибока и Яроша не преодолели пятипроцентный барьер и остались за бортом Рады (4,71 и 1,8 процента). Но это не удивительно, тогда все электоральные пенки националистического бурления сняли партии Порошенко, Яценюка и Тимошенко.

На исходе 2018 года националисты поумнели, и 19 ноября пять ведущих националистических политических сил: партии ВО «Свобода», «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Организация украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов и организация «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе заявили о поддержке Руслана Кошулинского как кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.

Правда, все было не так гладко, поскольку «шестая ведущая сила», партия «Национальный корпус» Андрея Билецкого, на следующий день заявила, что не поддерживает это решение, поскольку выдвижение Кошулинского единым кандидатом от националистов было «принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил».

Однако в конце января Билецкий отказался от президентских амбиций, перенеся свое внимание на осенние парламентские выборы с целью «получить мощную фракцию в 2019 году в украинском парламенте». И в итоге Руслан Кошулинский остался единственным кандидатом национал-радикалов в списке кандидатов на булаву.

То есть можно говорить о предвыборном объединении националистов. А история показывает, что для Украины это серьезно.

Во-первых, это единственная политическая сила, которую можно обозначить как идеологически мотивированную, а значит — наиболее устойчивую.

Во-вторых, это группа, которая в своих планах и действиях не отрицает, а исходно предполагает применение насилия.

В-третьих, это политические клакеры, получившие бесценный опыт управления толпой зимой 2013/14 годов. А также опыт гражданско-боевых действий в городских условиях.

В-четвертых, инстинкт самосохранения ставит их перед необходимостью быть если не «во власти», то «около власти», поскольку в ином случае количество преступлений и правонарушений, ими совершенных, неизбежно будет представлять угрозу и свободе, и жизни.

И, наконец, последнее по списку, но не по существу. В-пятых, они не боятся, в то время как для остальных групп населения страны устойчивый страх — это уже естественное состояние социальной атмосферы.

И следует отдавать себе отчет, что декларация ПНУК — это, может, и утрированное, но совершенно адекватное отражение отношения радикальных националистов к действующему режиму Порошенко. Поскольку по итогам событий 2014 года в отношении боевых руководителей Майдана не было сделано самого главного — их не допустили до реальных денежных потоков в стране (например, торговле с Россией или неподконтрольными территориями). А «пехоту» начали просто утилизировать точечными репрессиями или в окопах на Востоке страны.

В президентской администрации это прекрасно понимают и стараются удержать их в статусе политических союзников всеми силами, в том числе намеками о возможном применении насилия. Именно таким намеком и является открытие (но не разработка) Службой безопасности «дела ПНУК». Но насилие — это палка о двух концах. И неизвестно, по чьему загривку она долбанет сильнее. В случае с националистами пострадавшей оказалась, скорее, президентская администрация. Но это уже отдельный сюжет…