Король Саудовской Аравии: Палестина имеет право на собственное государство

Эр-Рияд, , 15:38 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в том, что поддерживает право палестинцев на создание собственного государства со столицей в Иерусалиме. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Аль-Арабия».

Заявление саудовского короля было сделано по итогам официальных переговоров двух лидеров, в ходе которых обсуждалось последнее развитие событий в Палестине.

Со своей стороны, лидер Палестины выразил признательность королю Салману и Саудовской Аравии в целом за поддержку палестинского народа.