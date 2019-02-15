В Страсбурге прошло заседание совместной парламентской комиссии ЕС-Косово

Приштина, , 14:06 — REGNUM 14 февраля в Страсбурге прошло шестое заседание совместной парламентской комиссии по стабилизации и Ассоциации ЕС-Косово. Каждая сторона отправила на заседание по 13 представителей.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», от имени правительства Косово выступал посол Косово в Брюсселе Бернард Никай, в то время как Еврокомиссию представлял руководитель отделения генерального директората по добрососедству и расширению по бывшей республике Македонии и Косово Дэвид Каллен.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния отношений между Косово и ЕС, в частности реализации Соглашения о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово. Другими темами обсуждения стали диалог между Косово и Сербией, преобразование Сил безопасности Косово, социально-экономическая ситуация в Косово и либерализация визового режима между Косово и ЕС.

В ответ на призывы к отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины депутат парламента Косово Альбулена Хаджиу подчеркнула решимость Косово сохранять пошлину 100%. Однако собравшиеся выразили единодушие во мнении о необходимости продолжения диалога между Сербией и Косово.

Также была достигнута договоренность о том, что 7-е заседание комиссии ЕС-Косово пройдет в Приштине 28−29 октября 2019 года.