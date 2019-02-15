США обратились к косовским лидерам с предостерегающим письмом

Приштина, , 16:24 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт вручил президенту Косово Хашиму Тачи письмо, адресованное первым лицам частично признанной республики — президенту Тачи, премьер-министру Рамушу Харадинаю и главе парламента Кадри Весели.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в письме говорится, что так как Косово не прислушалось к совету США об отмене пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, США намерены перейти от советов к более жестким мерам и ограничить сотрудничество с Косово, в том числе в сфере безопасности.

Это означает сокращение финансирования США процесса преобразования сил безопасности Косово в полноценную армию.

Письмо подписано Мэтью Палмером, заместителем помощника госсекретаря США, Ларой Купер, заместителем помощника секретаря США по обороне и Джоном Эратом, заместителем директора по делам Европы в Совете национальной безопасности США.

Сразу же после вручения письма состоялась встреча лидеров Косово, после которой премьер-министр Харадинай заявил, что, при всей любви и глубоком уважении к Америке, Косово не отменит пошлины на сербские товары до тех пор, пока Сербия не признает Косово.