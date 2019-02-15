Новочеркасский чиновник утратил доверие из-за взятки в 1 млн рублей

Новочеркасск, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области увольнения чиновника, попавшегося на крупной взятке, пришлось добиваться прокуратуре. Администрация Новочеркасска не предприняла мер в отношении первого заместителя города. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Прокурорская инспекция установила, что находящийся на вышеуказанной должности Сергей Басакевич фактически приказал подчиненному ему директору департамента строительства и городского развития «подписать акты выполненных работ по ремонту трамвайных путей, заведомо зная о их ненадлежащем исполнении».

«Данные поступки не совместимы с прохождением муниципальной службы, однако, последний уволен не был, рассмотрение данного вопроса администрацией города не инициировано», — уточнили в надзорном ведомстве.

Чиновник после вынесенного новочеркасской администрации представления был уволен с поста в связи с утратой доверия.

Также прокуратура взяла на контроль расследование в отношении Басакевича уголовного дела.

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ИА REGNUM напоминает, что в отношении Сергея Басакевича возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере»). По данным регионального управления СКР, чиновник потребовал от исполнителя одного из госконтрактов 1 млн рублей. Задержали подозреваемого в коррупции с поличным на рабочем месте 22 января 2019 года.

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