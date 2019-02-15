Если в Молдавии случится майдан, это добьет страну – эксперт

Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Если в Молдавии действительно случится майдан, то страна окончательно уйдет под протекторат Румынии, а Приднестровье обретет окончательную независимость, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в пятницу, 15 февраля, комментируя высказывания Николая Патрушева о вероятности цветной революции в Молдавии.

Ранее секретарь Совета безопасности России в интервью «Комсомольской правде» сказал, что в случае победы социалистов на парламентских выборах в Молдавии в конце февраля 2019 года Запад может спровоцировать «майдан»: Вашингтон и Брюссель намерены добиваться «евроатлантической ориентации» страны, а лидирующая в опросах партия делает ставку на сбалансированные отношения с Россией и ЕС.

«Если в Молдавии будет майдан, то он просто добьет страну.

Цветные революции — это когда часть элиты пытается перераспределить с помощью «народного выступления» доступ к деньгам и ресурсам. В Молдавии нет ни нормальных денег, ни нормальных ресурсов. Монополизм одного бизнесмена «достал» в Молдавии, конечно, многих, но любая «революция» в стране окончательно похоронит её экономику.

Результатом майдана в Молдавии станет окончательный уход этой страны под протекторат Румынии ‑ и окончательная независимость Приднестровья», — отметил Игорь Павловский.