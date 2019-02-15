Граждане Японии должны научиться уважать законы Китая – МИД КНР

Пекин, , 11:30 — REGNUM Власти Китая предприняли в отношении задержанного в КНР по подозрению в шпионаже представителя японской корпорации Itochu меры, которые соответствуют существующим юридическим нормам. Кроме того, китайская сторона оказывает активное содействие по продвижению диалога с Японией по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга 15 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Пекин поддерживает с Токио по этому поводу регулярные контакты», — приводит ТАСС слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

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При этом дипломат отметил, что японским властям следует объяснить своим гражданам необходимость чёткого соблюдения законов Китая и действующих в стране общепринятых правил, чтобы «они не предпринимали в нашей стране нелегальные действия и воздерживались от преступлений».

Напомним, по сообщению региональных СМИ, 12 февраля главный секретарь кабинета министров Японии Суга Есихидэ сообщил, 40-летний мужчина из крупной торговой фирмы Itochu был задержан местным органом национальной безопасности в Гуанчжоу в феврале 2018 года. Японское правительство арест подтвердило арест. Задержанному уже предъявлено обвинение в шпионаже. Под стражей он находится уже больше года.