Antaranews: Индонезия — один из крупнейших участников миротворческих миссий

Джакарта, , 11:32 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия является одним из крупнейших поставщиков миротворческих сил ООН, сообщает Antaranews.

«Индонезия является одним из крупнейших участников миротворческих миссий, направив 3 247 человек», — заявила Ретно Марсуди в здании штаба полиции Индонезии.

«Я очень горжусь тем, что поздравляю индонезийских миротворцев, которые будут выполнять благородную миссию», — отметила глава МИД.

Издание отмечает, что миротворцы из Индонезии участвуют в миссиях по поддержанию мира в Ливане, ЦАР, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Мали и Западной Сахаре.

Напомним, Индонезия была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов, в четвертый раз в истории после того, как занимала эту должность в период с 1973 по 1974, 1995 по 1996 и с 2007 по 2008 годы.