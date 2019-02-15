Двух украинских наблюдателей выдворили из Казахстана

Киев, , 11:29 — REGNUM Наблюдателей официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека депортировали из Казахстана на Украину, заявила сотрудник украинского Института массовой информации Ирина Земляная, сообщил 15 февраля телеканал «Громадське».

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды, и сейчас они летят в Киев на самолёте. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация», — рассказала она.

Землянская предположила, что возможной причиной задержки украинских наблюдателей мог стать тот факт, что им удалось пообщаться с судьёй Маликом Кенжалиевым, которого, якобы, начали преследовать власти Казахстана после вынесения оправдательного приговора по одному из «политических» дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан гораздо больше шансов стать наблюдателями на украинских выборах, чем наблюдателям из России.

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