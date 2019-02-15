Мексиканский губернатор намерен закрыть дороги для будущих «караванов»

Мехико, , 11:20 — REGNUM Губернатор в северной Мексике планирует заблокировать въезд в регион будущих караванов центральноамериканских мигрантов, перекрыв дороги, ведущие в штат Коауила, куда один из караванов прибыл 10 дней назад. Об этом сообщает 14 февраля The Washington Examiner.

Губернатор Коауила Мигель Анхель Рикельме заявил, что правительство штата планирует закрыть все дороги в этот район, если больше мигрантов, путешествующих большими группами, попытаются войти в этот район из окружающих штатов.

«Мы собираемся отклонить дороги, — сообщил Рикельме, — реальность такова, что кто-то посылает их сюда».

Губернатор сказал на прошлой неделе, что федеральное правительство не будет более поддерживать размещение мигрантов, потому что оно не хочет побудить больше людей, в первую очередь из Гондураса и Гватемалы, к поездке в США.

Рикельме также заявил министру внутренних дел Мексики Ольге Санчес Кордеро, что мексиканское правительство должно найти постоянное решение, которое перестанет оказывать давление на общины, через которые проходят или куда прибывают большие группы. По его словам, есть еще один караван, но неизвестно, куда он идет, при том, «что миграционное явление продолжается, и у нас нет инфраструктуры для борьбы с ним».

Рикельме хочет, чтобы федеральные власти обеспечили безопасность южной границы Мексики с целью — прежде всего — предотвратить незаконный въезд людей в Мексику в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля мексиканские власти не дали каравану мигрантов пересечь южную границу США. На этой неделе стало известно, что участники «каравана мигрантов» ищут работу в Мексике, и если около 70 из 1676 участников «каравана мигрантов», оказавшихся в лагере на границе в мексиканском Пьедрас-Неграс, подали заявление на поиск работы в Мексике, то порядка тысячи мигрантов также подали заявления на получение мексиканской визы. Почти половина заявлений уже одобрена. Только 58 мигрантов захотели вернуться домой.