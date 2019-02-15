«Разгневает всех»: сенатор Мюррей разъяснила Трампу, почему он не прав с ЧС

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM План президента США Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в стране и обойти Конгресс, чтобы попытаться получить финансирование для его расточительной стены на южной границе США резко раскритиковала сенатор-демократ Пэтти Мюррей. В заявлении на своем официальном сайте от 14 февраля сенатор подробно объясняет, почему она считает такой шаг глубоко ошибочным.

«Для президента Трампа объявить чрезвычайное положение и обойти Конгресс и американский народ на основе лжи и искусственного кризиса является возмутительным, ужасным и неамериканским злоупотреблением властью, и я могу только надеяться, что он послушает людей по всей стране и немедленно сменит курс. Идея о том, что президент Трамп, будучи не в состоянии провести свои расточительные расходы на стену через Конгресс (на стену, за которую, как он обещал, заплатит Мексика, и которая даже за многие годы не будет построена), продолжает объявлением национальной чрезвычайной ситуации — абсолютно абсурдна и глубоко неверна.

Демократы и республиканцы согласны с необходимостью инвестировать в ответственную безопасность границ и решать насущные гуманитарные вопросы, но нет абсолютно никакого «чрезвычайного положения» и абсолютно никакого оправдания для президента Трампа, чтобы использовать это в качестве предлога для нарушения нашей Конституции и законов.

Если президент Трамп пойдет на этот беспрецедентный шаг, каждый американец, который верит в конституцию и разделение властей в нашей великой республике, должен быть шокирован и разгневан. Если президент Трамп откроет дверь президентам, объявляющим фальшивые чрезвычайные ситуации для финансирования расходов, которые они не могут убедить народных представителей в Конгрессе поддержать, то будет создан опасный прецедент, который поставит нашу страну на скользкий и очень опасный склон. Что помешает этому президенту объявить еще одну чрезвычайную ситуацию в следующий раз, когда он захочет сделать то, чего не хочет Конгресс? Это не то, как должно работать наше правительство, и это далеко не то, что было задумано при создании этих чрезвычайных органов. Я буду стоять с демократами, республиканцами и всеми американцами, которых это волнует, и мы будем бороться.

В то время как президент Трамп угрожает продвинуться вперед с этим неамериканским и неконституционным маневром, демократы и республиканцы в Конгрессе снова сделали свою работу, выбивая двухпартийный компромисс, который отверг расточительную пограничную стену президента Трампа и вместо этого инвестирует в наши национальные приоритеты и избегает еще одного совершенно ненужного шатдауна. От имени федеральных рабочих и семей в штате Вашингтон и по всей стране президент Трамп должен подписать этот двухпартийный законопроект, чтобы избежать еще одного шатдауна Трампа — и он должен прислушиваться к воле народа и не предпринимать односторонних и неконституционных действий, чтобы нарушить это двухпартийное соглашение».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что «президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он уже заявлял ранее, он также предпримет также другое исполнительное действие — включая чрезвычайное положение в стране — чтобы обеспечить прекращение происходящего на границе гуманитарного и кризиса национальной безопасности».