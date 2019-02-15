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Мэр Ярославля получил еще один пост в «Единой России»

Политика

Владимир Волков будет заместителем Алексея Константинова

Мэр Ярославля получил еще один пост в «Единой России»
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Владимир Волков

Ярославль, 15 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  14 февраля мэр Ярославля Владимир Волков избран заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой партии.

Это произошло на заседании президиума регионального политсовета партии. Помимо Волкова заместителями секретаря (им является председатель облдумы Алексей Константинов) стали региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, а также депутаты облдумы Николай Александрычев, Ольга Хитрова, Сергей Якушев и Антон Капралов.

Владимир Волков уже занимает пост в «Единой России» — он член политсовета городского отделения партии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле «Единая Россия» выбрала секретаря регионального отделения

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