Мэр Ярославля получил еще один пост в «Единой России»

Ярославль, , 10:53 — REGNUM 14 февраля мэр Ярославля Владимир Волков избран заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой партии.

Это произошло на заседании президиума регионального политсовета партии. Помимо Волкова заместителями секретаря (им является председатель облдумы Алексей Константинов) стали региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, а также депутаты облдумы Николай Александрычев, Ольга Хитрова, Сергей Якушев и Антон Капралов.

Владимир Волков уже занимает пост в «Единой России» — он член политсовета городского отделения партии.

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