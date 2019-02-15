Замминистра транспорта РФ внесено представление за растрату в «Волго-Балте»

Москва, , 10:35 — REGNUM Заместителю министра транспорта Российской Федерации — руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Юрию Цветкову Следственным комитетом РФ внесено представление в связи с уголовным делом о растрате в ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Как сообщается на сайте СКР, по обвинению в растрате и пособничеству в её совершении предстанут перед судом экс-руководитель ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Владимир Николаев, а также начальник Новгородского филиала ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Виктор Силкин и инженер Новгородского филиала Андрей Додриков.

Следствие обвиняет их в том, что в 2013—2014 годах бюджетные средства на сумму 10,1 млн рублей были растрачены ими в пользу аффилированной коммерческой организации ПК «Гидротехник» по заключенным государственным контрактам о проведении дноуглубительных работ на реке Волхов и Ловатском баре. При этом в действительности работы данной коммерческой организацией не выполнялись, а были произведены Новгородским филиалом ФБУ «Администрация Волго-Балт».

Николаев обвиняется также в том, что 2013 году Николаев совершил растрату бюджетных денежных средств в сумме 19,8 млн рублей, а в 2014 году — в сумме 8 млн рублей в пользу аффилированных коммерческих организаций ООО «НПП Фортэкс» и ООО «Вытеграстрой» по заключенным государственным контрактам о проведении дноуглубительных работ на судоходных трассах Водораздельного канала, работы по которым данными коммерческими организациями не выполнялись, а были произведены Череповецким филиалом ФБУ «Администрация Волго-Балт».

На имущество обвиняемых Следственным комитетом Российской Федерации с целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил журналистам о том, что поручение президента России Владимира Путина по очистке притоков озера Ильмень в Новгородской области, данное главой государства по итогам его визита в регион в 2016 году, до сих пор не выполнено. Глава региона обратил внимание на то, что дноуглубительные работы так и не были начаты. Кроме того, в течение последних нескольких лет в регионе говорят об острой необходимости расчистки дна реки Волхов — река мелеет, превращаясь в речку.

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