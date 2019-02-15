Евкуров: Ингушетия готова помочь Дагестану в вопросе границы с Чечней

Магас, , 10:34 — REGNUM Власти Ингушетии накопили достаточный опыт во время подготовки и подписания соглашения по вопросу границы с Чеченской Республикой и могут помочь консультациями Дагестану по пограничному вопросу с соседями. Об этом заявил в интервью РБК 14 февраля глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Если к нам обратится за помощью Дагестан, конечно, мы посоветуем, чтобы больше было людей вовлечено в дискуссионные площадки, чтобы руководство региона не допустило тех ошибок, которые совершили мы», — приводит издание слова ингушского лидера.

Напомним, главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между республиками 26 сентября 2018 года. Вопрос о границах оставался не урегулированным после разделения Чечено-Ингушской АССР на два субъекта. Однако в Ингушетии не все восприняли новые границы с воодушевлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, в республике проходили многодневные протестные митинги, участники которых утверждали, что Ингушетия потеряла свои исконные земли после подписания этого договора. Однако Конституционный суд РФ по запросу Юнус-Бека Евкурова 6 декабря постановил, что решение о границах было принято в полном соответствии с Конституцией РФ.

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В настоящее время ведется процесс согласования границ между Дагестаном и Чечней. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «во время встречи с руководством Дагестана стороны пришли к полному взаимопониманию по вопросу уточнения границ».

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