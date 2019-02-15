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Google выполнила требование Роскомнадзора более чем на 75%

Политика

Роскомнадзор удовлетворен действиями компании Google

Google выполнила требование Роскомнадзора более чем на 75%
Иллюстрация: Puregoogle.ru
Google

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 10:35 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выразил одобрение действиям компании Google по блокировке запрещенной информации в российском интернете. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.

По информации главы Роскомнадзора Google фильтрует в интернете запрещенный в России контент более чем на 75%.

«На данном этапе мы удовлетворены с результатами диалога с Google», — сказал Жаров.

Напомним, операторы поисковых систем, согласно действующему законодательству, должны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неоднократного отказа подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, чтобы исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы, Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей.

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