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Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Узбекистан

Политика

Соответствующее соглашение будет рассмотрено на заседании парламента Казахстана

Астана, 15 февраля 2019, 10:34 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана рассмотрят на очередной сессии рамочное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщили 15 февраля в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

15 февраля председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин провел заседание бюро, в ходе которого была сформирована повестка предстоящей сессии парламента.

В рамках соглашения между Казахстаном и Узбекистаном Астана планирует увеличить поставки нефти для её последующей переработки. Кроме того, парламентарии рассмотрят договор между Таджикистаном, Киргизией, Казахстаном и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии.

Как сообщал ИА REGNUM, добыча нефти в Казахстане в январе 2019 год составила 6,923 млн тонн, что на 7,3% больше, чем в январе 2018 года. Объем добычи газового конденсата уменьшился на 5,2%, до 1,081 млн тонн.

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Политическая жизнь Казахстана
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