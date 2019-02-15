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В вводе советских войск в Афганистан не было необходимости — опрос

Политика

Опрос ВЦИОМ

Москва, 15 февраля 2019, 10:32 — REGNUM  Подавляющее большинство жителей России (77%) знают в войне в Афганистане (1979−1989 гг.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хотели бы узнать об Афганской войне больше 26% опрошенных, Примечательно, что среди молодёжи 18−24-лет эта доля достигает 39%.

При 72% российских граждан не хотели бы знать об этой войне больше, чем знают на данный момент.

В вводе советских войск в Афганистан не было необходимости, уверены 42% респондентов, среди жителей Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО — по 50%. Обратного мнения придерживаются 31% граждан.

Опрос проведен 13 февраля 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, уникальные документы рассекречены Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

На данную тему: В России пересматривают позицию по вводу войск в Афганистан

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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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