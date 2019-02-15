Трамп вводил в США ЧС уже трижды — по каким поводам?

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Со времени вступления в США в силу Закона о национальной чрезвычайной ситуации, ЧС объявлялось 58 раз, сообщает ABC.

Закон был принят в 1976 году при президенте Джеральде Форде, а из всех объявленных ЧС 31 ежегодно обновляется и до сих пор действует. В последние десятилетия объявление ЧС было относительно частым явлением, так, при Билле Клинтоне в период с ноября 1994 по ноябрь 1997 ЧС объявлялась шесть раз, при Джордже Буше с июня 2001 по июнь 2008 — 10 раз, при Бараке Обаме с апреля 2010 по ноябрь 2015 — тоже 10 раз.

Дональд Трамп пользовался этой возможностью трижды. В декабре 2017-го ЧС касалась блокирования имущества лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека или к коррупции, и накладывало санкции на мьянманского генерала за его роль в преследовании мусульман рохинджа.

В сентябре 2018 дело касалось введения определенных санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в США, на фоне продолжающегося расследования «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года.

В ноябре 2018 ЧС, связанная с блокированием собственности некоторых лиц, способствующих развитию ситуации в Никарагуа, была объявлена президентом Трампом в ответ на насилие и «систематический демонтаж и подрыв демократических институтов и верховенства права» правительством Ортеги, расцененные как «необычная и чрезвычайная угроза национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп пойдет на сделку с Конгрессом, но также предпримет другие действия, включая объявление ЧС, для того, чтобы получить финансирование на строительство пограничной стены.