Аксенов рассказал о развитии крымско-сирийской судоходной компании

Сочи, Краснодарский край, , 10:21 — REGNUM В марте 2019 года совместная крымско-сирийская судоходная компания, план развития и формирования которой будет готов в ближайшее время, уже приступит к перевозке товаров. Об этом сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«До 1 марта полностью план развития и формирования судоходной компании будет, — сказал Аксенов. — В течение самого марта должны полностью зафрахтовать суда и приступить уже к перевозкам».

По его словам, необходимости в модернизации портов Крыма для организации грузоперевозок с Сирией нет, так как существующих мощностей достаточно.

Напомним, меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, который закрепляет намерение Крыма и Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, ранее подписали глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль.

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