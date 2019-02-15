Псковское уголовное дело в «Яблоке» назвали атакой на всю партию

Москва, , 10:06 — REGNUM Партия «Яблоко» считает возбуждение уголовного дела в Псковской области по ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») «атакой на всю партию и посягательством на правовые основы деятельности политических партий в России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в заявлении партии «Яблоко», которое подписала её лидер Эмилия Слабунова.

«Партия «Яблоко» выражает категорический протест в связи с проведением Следственным управлением Следственного комитета России и МВД по Псковской области 13 февраля обыска в помещениях Псковского регионального отделения партии «Яблоко», — говорится в тексте заявления.

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В партии считают, что само возбуждение уголовного дела в сентябре 2018 года по факту выхода в свет листовок с призывом к избирателям прийти на выборы губернатора Псковской области и сделать избирательный бюллетень недействительным с помощью голосования за всех кандидатов в губернаторы «является абсолютным абсурдом, не имеет никакого отношения к закону».

«За этим делом нет никаких правовых основ, только политические причины. Это легко доказывается тем, что 3 сентября кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин выпустил аналогичное обращение к избирателям, в котором сказал: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок». Никто не возбудил уголовное дело против Собянина, никто в правоохранительных органах не расценил призыв Собянина как нарушение избирательных прав граждан либо кандидатов на должность мэра, каковым являлся в тот момент и сам Собянин. Между тем именно это толкование закона псковские следователи пытаются положить в основу инспирированного уголовного дела», — отмечается в заявлении.

Возбуждённое в Пскове уголовное дело в «Яблоке» считают «заведомо незаконным, сознательно открытом для решения только политических задач», среди которых называют давление на депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга, а также на возглавляемое им Псковское региональное отделение партии.

В «Яблоке» требуют немедленного прекращения этого дела в связи с отсутствием события преступления в действиях всех его фигурантов, а от Генеральной прокуратуры РФ требуют провести проверку всех обстоятельств возбуждения уголовного дела на предмет установления внеправовых мотивов его заказчиков и организаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 года в офисе Псковского регионального отделения партии «Яблоко» прошли обыски. Следственная группа искала технику, с использованием которой были изготовлены партийные листовки, которые распространялись в преддверии выборов губернатора Псковской области в 2018 году.

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