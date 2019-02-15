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Трампу предложили выбрать российские банки для введения санкций — СМИ

Политика

Законопроект от 2018 года предусматривал блокировку в США активов и операций таких российских банков, как Сбербанк, ВТБ и др

Вашингтон, 15 февраля 2019, 09:55 — REGNUM  Перечень из восьми госбанков Российской Федерации, которые в США предлагали внести в санкционный список, убрали из новой версии законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Об этом пишет The Bell со ссылкой на полный текст документа, внесенного в сенат Конгресса США 13 февраля.

«Из ключевого пункта о санкциях против госбанков (России) исчез список конкретных банков», — передает вещатель.

Отмечается, что теперь президенту США Дональду Трампу предлагается самостоятельно определить санкционный список российских кредитных организаций, которые способствовали «вмешательству РФ» в демократические процессы в других странах.

Законопроект от 2018 года предусматривал блокировку в США активов и операций таких российских банков, как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и др.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля пятеро сенаторов США — Джинн Шейхин, Боб Менендес, Бен Кардин, Линдси Грэм и Кори Гарднер — внесли в сенат Конгресса законопроект об ужесточении санкций против РФ.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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