В МИД РФ ответили на угрозы Болтона по Венесуэле

Москва, , 09:47 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на угрозы советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона в адрес «подрывающих демократию в Венесуэле».

Так, на своей странице в Twitter Болтон написал, что те, кто «строит заговоры» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы «разрушить демократические институты» страны, будут «сталкиваться с последствиями».

Читайте также: Оппозиция хотела свергнуть Мадуро в течение суток — WSJ

В свою очередь официальный представитель МИД РФ прокомментировала один из заголовков СМИ «Болтон пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты» Венесуэлы».

«Своим блокноту и ручке, что ли?» — задалась вопросом Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США попытались организовать государственный переворот в Венесуэле. Американская марионетка Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя временным президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Однако добиться успеха им не удалось, поскольку законного президента страны Ноколаса Мадуро поддерживает армия.

Читайте также: Венесуэла ведёт тайные переговоры с Вашингтоном — Мадуро